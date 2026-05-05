Beşiktaş Konyaspor CANLI nereden izlenir? ZTK Beşiktaş Konyaspor maçı nasıl izlenir?

“ Beşiktaş Konyaspor maçı nasıl izlenir?” sorusu, karşılaşma öncesi futbol gündeminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Beşiktaş ve Konyaspor mücadelesini canlı takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı kanal ve online izleme alternatifleri hakkında detayları öğrenmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Türkiye Kupası yarı final etabında kritik öneme sahip mücadele, tek maç eleme sistemiyle oynanacağı için büyük bir heyecana sahne olacak.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması saat 20.30’da başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da finale yükselmek için sahada mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Dev mücadele İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Maç ATV üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden de erişim sağlanabilecek. Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de karşılaşma takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yaparken, dördüncü hakem olarak Reşat Onur Coşkunses görev alacak.