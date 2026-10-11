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Beşiktaş - Kocaelispor maçı ilk 11’leri belli oldu mu? Beşiktaş - Kocaelispor maçında kimler oynayacak, hangi oyuncular sakat?

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Beşiktaş - Kocaelispor maçı ilk 11’leri belli oldu mu? Beşiktaş - Kocaelispor maçında kimler oynayacak, hangi oyuncular sakat?
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Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde gözler iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'lere çevrildi. Trendyol Süper Lig'de oynanacak mücadeleyi takip etmeye hazırlanan futbolseverler, “Beşiktaş-Kocaelispor maçının ilk 11'leri belli oldu mu?”, “Maçta hangi oyuncular forma giyecek?” ve “Sakatlığı bulunan futbolcular kimler?” sorularına yanıt arıyor. Teknik direktörlerin tercihleri ve takımlardaki eksik oyuncular merak edilirken karşılaşmanın kadro detayları yakından takip ediliyor.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde maç kadroları gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekibin ve Kocaelispor'un ilk 11 tercihlerini merak eden taraftarlar, “Beşiktaş-Kocaelispor ilk 11'leri açıklandı mı?” sorusunu araştırıyor. Mücadelede hangi futbolcuların forma giyeceği, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayabilecek isimler ve teknik heyetlerin son kararları merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Kocaelispor maçında kimler oynayacak, hangi oyuncular sakat? İşte karşılaşma öncesinde öne çıkan kadro detayları.

MAÇ NE ZAMAN?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. VAR hakemi ise Juan Martinez Munuera oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Cerny, Miretti, Orkun, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Onur, Show, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.

İLK KEZ 11'DE

Olaitan'ın yerine forma giyen Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Miretti, bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alıyor. 

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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