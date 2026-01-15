Beşiktaş ve Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmak için yeşil sahaya çıkıyor. Bu önemli maçı ekran başından takip edecek olan sporseverler, yayıncı kuruluşu ve güncel frekans bilgilerini sorguluyor. Mücadeleyi internetten veya televizyondan kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek isteyenler için tüm yayın ayrıntıları netleşti. Beşiktaş Keçiörengücü hangi kanalda? Beşiktaş Keçiörengücü maçını hangi kanal veriyor?

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı, dev bir eşleşmeyle devam ediyor. Beşiktaş, kupadaki iddiasını sürdürmek amacıyla kendi evinde Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğü saat 20:30'da çalacak. İstanbul'un büyüleyici atmosferine sahip Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, her iki takım için de kupa yolculuğunda büyük bir öneme sahip.

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ ŞİFRESİZ CANLI İZLEME YOLLARI

"Beşiktaş maçı hangi kanalda?" sorusu yanıtını buldu. Bu zorlu randevu, yayıncı kuruluşun kararıyla ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarların herhangi bir şifreli platforma üye olması gerekmiyor; ATV üzerinden müsabaka tüm Türkiye'ye şifresiz ve HD kalitesinde ulaştırılacak. İnternet üzerinden takip etmek isteyenler ise ATV'nin resmi dijital platformlarını kullanarak kesintisiz bir seyir keyfi yaşayabilirler.

ATV FREKANS VE DİJİTAL PLATFORM KANAL LİSTESİ

Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edecek sporseverler için platformlara göre kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 25. Kanal

D-Smart: 25. Kanal

Kablo TV: 24. Kanal

Tivibu: 24. Kanal

Turkcell TV+: 24. Kanal

Vodafone TV: 25. Kanal

Ayrıca uydu üzerinden izlemek isteyenler için ATV, Türksat uydusu üzerinden şifresiz sinyalle tüm Türkiye'den erişilebilir durumdadır.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA KUPA HEYECANI

Beşiktaş, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tur için avantaj yakalamak istiyor. Keçiörengücü ise İstanbul deplasmanında sürpriz yaparak kupada iz bırakma peşinde. Tek maç eleme formatı veya grup puanlaması açısından hayati önem taşıyan bu maçta, futbol kalitesinin üst düzeyde olması bekleniyor.