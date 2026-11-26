Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı tek maç mı, rövanşı var mı soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı tek maç olarak oynanacak ve rövanşı bulunmuyor. UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında her takım farklı rakiplerle birer maç yapıyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TEK MAÇ MI?

Evet, Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı tek maç. Karşılaşma UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanıyor.

RÖVANŞI VAR MI?

Hayır, bu maçın rövanşı yok. Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında her takım sekiz farklı rakiple, dördü iç sahada ve dördü deplasmanda olmak üzere birer maç oynuyor. Aynı rakiple ikinci bir maç yapılmıyor.

LİG AŞAMASINDAN SONRA NE OLACAK?

Lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9. ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise son 16 turuna kalmak için çift maçlı play-off turunda mücadele ediyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, bir önceki Avrupa maçında Celtic deplasmanından 3-2 yenilgiyle döndü. Beşiktaş'ta Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.