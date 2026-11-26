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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maç özeti ve golleri nereden izlenir sorusu, karşılaşmanın ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Maçın özeti ve golleri, karşılaşmanın sona ermesinin ardından yayıncı kuruluş TRT'nin resmi dijital platformlarında yer alacak. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın özeti, maçın sona ermesinin ardından TRT Spor'un resmi internet sitesi, tabii platformu ve TRT'nin resmi hesapları üzerinden izlenebilecek. Maçın geniş özeti ve gol görüntüleri, yayıncı kuruluşun resmi kanallarında paylaşılacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Maçta atılan gollerin görüntüleri, yayıncı kuruluş TRT'nin dijital platformlarında karşılaşma sürerken ve maçın ardından paylaşılıyor. Golleri izlemek isteyenler, TRT Spor'un internet sitesi ve tabii platformunu kullanabilir.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.