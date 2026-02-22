Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Haberler

Güncelleme:
Beşiktaş ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç bitti? Canlı maç skoru ve son dakika gelişmeleriyle ilgili tüm bilgiler haberimizde sizlerle.

Süper Lig'de heyecan dorukta! Beşiktaş-Göztepe maçının sonucu merak ediliyor. Maç skoru kaç kaç, karşılaşma bitti mi ve canlı maç skorunu nasıl takip edebilirsiniz? Tüm skor detayları ve maç özeti haberimizde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ VS GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Beşiktaş-Göztepe karşılaşması, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla maç takip edilebiliyor. Böylece ister televizyon, ister online olarak karşılaşmayı kaçırmadan izlemek mümkün.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de kritik öneme sahip Beşiktaş-Göztepe mücadelesi 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Taraftarlar, maç öncesi tüm gelişmeleri takip ederek karşılaşma için hazırlık yapabilir.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, 20:00'de başlayacak. Maç öncesi kadrolar ve son dakika gelişmeleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Göztepe mücadelesi, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak Beşiktaş, Göztepe karşısında kritik puanları kazanmak için sahada olacak.

