Beşiktaş Gençlerbirliği maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, bugün saat 21.00'de başlayacak. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçının oynanacağı stat ve karşılaşmaya ilişkin bilgiler.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Beşiktaş ev sahibi olacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

TÜPRAŞ STADYUMU NEREDE?

Tüpraş Stadyumu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Dolmabahçe'de bulunuyor ve Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Beşiktaş, ilk dört içinde yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son lig maçında Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı. Bir maçı eksik olan Gençlerbirliği ise 8 puanla 16. sırada bulunuyor.