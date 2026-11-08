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Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Haftayı kapatacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında puan kaybetmek istemiyor. Karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Futbolseverler, Beşiktaş Gençlerbirliği maçını hangi hakemin yöneteceğini araştırıyor.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş Gençlerbirliği maçında düdük Atilla Karaoğlan'da olacak. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçının hakemine ilişkin bilgiler.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçının hakemi Atilla Karaoğlan. Atilla Karaoğlan, bugün saat 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Hakemin yardımcıları ile VAR ve AVAR hakemlerine ilişkin bilgiler, Merkez Hakem Kurulu'nun duyurusuyla netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Beşiktaş, ilk dört içinde yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son lig maçında Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı. Bir maçı eksik olan Gençlerbirliği ise 8 puanla 16. sırada bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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