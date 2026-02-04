Haberler

Beşiktaş GAİN Türk Telekom maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Beşiktaş ile Türk Telekom arasında oynanacak GAİN destekli karşılaşma, basketbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, Beşiktaş GAİN – Türk Telekom maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan Beşiktaş GAİN – Türk Telekom maçıyla devam ediyor. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar, maçın yayın bilgilerini yakından takip ederken "Beşiktaş GAİN Türk Telekom maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" sorusunun yanıtını arıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN – TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom'un karşı karşıya geleceği EuroCup mücadelesi, basketbolseverlerin yakın takibinde. Kritik karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın ve saat bilgileri netleşti.

BEŞİKTAŞ GAİN – TÜRK TELEKOM MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden erişilebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve TRT Spor'un internet yayını üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN – TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş GAİN ile Türk Telekom arasındaki EuroCup karşılaşması, 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN – TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN – TÜRK TELEKOM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroCup'ta kritik öneme sahip olan karşılaşma, İstanbul'da bulunan BJK Fibabanka Arena'da oynanacak.

Osman DEMİR
