Beşiktaş Fenerbahçe basket maçı ne zaman? Basketbol Türkiye Kupası finali Beşiktaş GAİN Fenerbahçe BEKO maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda sezonun en kritik maçına sahne olacak Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko finali için geri sayım başladı. Ezeli rakiplerin kupa için kozlarını paylaşacağı bu dev karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı basketbol tutkunlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe BEKO, kupayı müzesine götürmek için finalde karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Basketbol Türkiye Kupası final mücadelesi, 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Büyük final, sezonun en kritik ve en yüksek tempolu karşılaşmalarından biri olmaya aday.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dev final saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, basketbol tutkunları tarafından A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Dörtlü Final'de rakiplerini eleyen Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe BEKO, şampiyonluk için parkede tüm kozlarını paylaşacak. Final maçının ardından Türkiye Kupası'nın yeni sahibi belli olacak.

BASKETBOL DOLU BİR HAFTA SONU

Final heyecanıyla birlikte basketbolseverleri adeta dolu dolu bir hafta sonu bekliyor. Ezeli rekabet, kupa atmosferi ve yüksek tempo; final gecesini kaçırılmaz kılıyor.