Haberler

Beşiktaş Fenerbahçe basket maçı ne zaman? Basketbol Türkiye Kupası finali Beşiktaş GAİN Fenerbahçe BEKO maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe basket maçı ne zaman? Basketbol Türkiye Kupası finali Beşiktaş GAİN Fenerbahçe BEKO maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbolseverlerin merakla beklediği dev randevu yaklaşıyor. Basketbol Türkiye Kupası Finali kapsamında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasındaki final mücadelesinin tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. "Beşiktaş Fenerbahçe basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında öne çıkıyor.

Türkiye Kupası'nda sezonun en kritik maçına sahne olacak Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko finali için geri sayım başladı. Ezeli rakiplerin kupa için kozlarını paylaşacağı bu dev karşılaşmanın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı basketbol tutkunlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe BEKO, kupayı müzesine götürmek için finalde karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Basketbol Türkiye Kupası final mücadelesi, 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Büyük final, sezonun en kritik ve en yüksek tempolu karşılaşmalarından biri olmaya aday.

Beşiktaş Fenerbahçe basket maçı ne zaman? Basketbol Türkiye Kupası finali Beşiktaş GAİN Fenerbahçe BEKO maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dev final saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, basketbol tutkunları tarafından A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Dörtlü Final'de rakiplerini eleyen Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe BEKO, şampiyonluk için parkede tüm kozlarını paylaşacak. Final maçının ardından Türkiye Kupası'nın yeni sahibi belli olacak.

BASKETBOL DOLU BİR HAFTA SONU

Final heyecanıyla birlikte basketbolseverleri adeta dolu dolu bir hafta sonu bekliyor. Ezeli rekabet, kupa atmosferi ve yüksek tempo; final gecesini kaçırılmaz kılıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! Savaş uçaklarını çektiler
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi

Ünlü dizinin galasında sürpriz, ünlü yapımcı atkıyı taktı geldi