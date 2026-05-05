Beşiktaş elendi mi, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi mi (Beşiktaş Konyaspor)?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş – Konyaspor karşılaşması sonrası gözler maç sonucuna çevrildi. Taraftarlar özellikle “Beşiktaş elendi mi?” sorusunun yanıtını araştırırken, siyah-beyazlı ekibin kupadaki durumu büyük merak konusu oldu. Kritik mücadele sonrası Beşiktaş’ın turnuvadaki akıbeti netlik kazandı.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDAN ELENDİ Mİ?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken mücadele büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Maç 0-0 eşitlikle devam ederken, Beşiktaş’ın kupadan elenip elenmediği sorusu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor

MAÇTA SON DURUM 0-0

Karşılaşmada henüz gol sesi çıkmazken, mücadele dengeli bir oyunla sürüyor. İki takım da kontrollü bir oyun tercih ederken skor tabelası değişmedi ve maç 0-0 devam ediyor.

UZATMALAR VE PENALTILAR İHTİMALİ

Normal sürenin bu şekilde tamamlanması halinde maçta 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Bu nedenle Beşiktaş’ın kupadaki geleceği henüz netlik kazanmış değil.

SON DURUM:

Beşiktaş Konyaspor maçı 0-1 sona erdi, Beşiktaş elendi.