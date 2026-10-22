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Beşiktaş Crystal Palace maçı hangi kanalda, Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, Beşiktaş Crystal Palace maçı şifresiz mi?

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Beşiktaş Crystal Palace maçı hangi kanalda, Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, Beşiktaş Crystal Palace maçı şifresiz mi?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde maçı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, “Beşiktaş Crystal Palace maçı hangi kanalda?”, “Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor?” ve “maç şifresiz mi?” sorularının yanıtını araştırıyor

Siyah-beyazlı taraftarlar için yanıt net: Beşiktaş – Crystal Palace maçı TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Herhangi bir ücretli abonelik gerektirmeden izlenebilecek karşılaşmanın yayın bilgilerini sizin için derledik.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’da ise maç CBC Sport kanalından izleyicilere ulaştırılacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye’deki yayıncısı TRT. Siyah-beyazlıların Crystal Palace karşılaşması da TRT 1’den yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. TRT 1 ücretsiz yayın yapan ulusal bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için ücretli bir üyelik gerekmiyor. Ev anteni, uydu alıcısı veya kablo yayını olan herkes mücadeleyi rahatlıkla takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Televizyondan izleyemeyecek olanlar, TRT 1 canlı yayınını TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izleyebilecek. TRT 1 yayını tabii’nin ücretsiz üyeliği kapsamında yer alıyor. Yoğunluk nedeniyle dijital yayında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini de hatırlatalım.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1’e dijital platformlarda şu kanal numaralarından ulaşabilirsiniz: Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de Beşiktaş Park’ta başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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