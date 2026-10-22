Beşiktaş Crystal Palace maçı hangi kanalda, Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, Beşiktaş Crystal Palace maçı şifresiz mi?

Siyah-beyazlı taraftarlar için yanıt net: Beşiktaş – Crystal Palace maçı TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Herhangi bir ücretli abonelik gerektirmeden izlenebilecek karşılaşmanın yayın bilgilerini sizin için derledik.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’da ise maç CBC Sport kanalından izleyicilere ulaştırılacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının Türkiye’deki yayıncısı TRT. Siyah-beyazlıların Crystal Palace karşılaşması da TRT 1’den yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. TRT 1 ücretsiz yayın yapan ulusal bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için ücretli bir üyelik gerekmiyor. Ev anteni, uydu alıcısı veya kablo yayını olan herkes mücadeleyi rahatlıkla takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Televizyondan izleyemeyecek olanlar, TRT 1 canlı yayınını TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izleyebilecek. TRT 1 yayını tabii’nin ücretsiz üyeliği kapsamında yer alıyor. Yoğunluk nedeniyle dijital yayında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini de hatırlatalım.