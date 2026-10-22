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Beşiktaş Crystal Palace maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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Beşiktaş Crystal Palace maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?
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UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Crystal Palace’ı ağırlayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. Avrupa maçlarında hakem kararlarının sonuca etkisini yakından takip eden futbolseverler, “Beşiktaş Crystal Palace maçının hakemi kim?” ve “maçı kim yönetecek?” sorularına yanıt arıyor.

UEFA’nın açıkladığı görevlendirmeye göre Beşiktaş – Crystal Palace maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşmanın tüm hakem kadrosu Hollanda Futbol Federasyonu’ndan oluşuyor. İşte Beşiktaş – Crystal Palace maçının hakem kadrosu.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie, Avrupa futbolunun en deneyimli hakemlerinden biri olarak biliniyor.

YARDIMCI HAKEMLER VE DÖRDÜNCÜ HAKEM

Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak.

VAR VE AVAR’DA KİMLER VAR?

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jeroen Manschot oturacak. Manschot’un yardımcısı, yani AVAR ise Stan Teuben olacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de Beşiktaş Park’ta başlayacak. Mücadele TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak; internetten izlemek isteyenler tabii platformunu kullanabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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