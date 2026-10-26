Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, Beşiktaş Başakşehir maçı şifresiz mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, Beşiktaş Başakşehir maçı şifresiz mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda RAMS Başakşehir’i ağırlayacak. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen futbolseverler, “Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda?”, “Başakşehir maçını hangi kanal veriyor?” ve “maç şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor.

Beşiktaş – Başakşehir maçı, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz değil; maçı izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Aynı saatte oynanacak Çaykur Rize spor – Trabzon spor maçının beIN Sports 1’de yer alması nedeniyle bu karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Başakşehir’in Beşiktaş deplasmanını beIN Sports veriyor. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 2 ücretli bir spor kanalı olduğu için karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEIN SPORTS 2 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 2, Digiturk’te 78 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen abonelerin ise beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT’i kullanması gerekiyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Mücadele bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın! Maçın önüne geçti
Chris Brown’ın cezası bugün belli olacak

Müzik yapımcısına şişeyle saldırmıştı: Ünlü şarkıcı hakim karşısında
Sahte altını dünya şampiyonu güreşçinin kuyumcu dükkanında bozdurdular! Sapanca'da 2 şüpheli onun ihbarıyla yakalandı

Dünya şampiyonu güreşçiyi kandırmaya kalktılar! Sonu hüsran oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi
Bulgaristan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Komşuda seçimler ikinci tura kaldı
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna 'Siz köpek misiniz?' diye sordu

Yayına damga vuran an! Konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı

Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP'den sürpriz çıkışı! "Cumhurbaşkanı adayımız hazır"
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak

Derbi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı