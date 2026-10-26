Beşiktaş Başakşehir ilk 11’ler açıklandı! SON DAKİKA Beşiktaş Başakşehir maç kadrosunda kimler var?

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Beşiktaş – Başakşehir maçının ilk 11’leri merak edildi. Süper Lig maçlarında resmi kadrolar genellikle maç saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruluyor. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın ilk 11’lerinin akşam saatlerinde netlik kazanması bekleniyor. İşte karşılaşma öncesinde kadrolara dair bilinenler.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR İLK 11’LER AÇIKLANDI MI?

İki takımın ilk 11’leri:

ÜMİT AKDAĞ OYNAYABİLECEK Mİ?

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Ümit Akdağ, UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace karşısında doğrudan kırmızı kart görmüştü. UEFA organizasyonlarında verilen kırmızı kart cezaları yalnızca Avrupa kupası maçlarında geçerli olduğu için Akdağ’ın Süper Lig’de forma giymesine engel bulunmuyor. Genç savunmacının Başakşehir karşısında oynayıp oynamayacağı, teknik heyetin tercihine bağlı olarak açıklanacak kadroyla netlik kazanacak.

VLAHOVIC VE CERNY İLK 11’DE OLACAK MI?

Crystal Palace maçına yedek kulübesinde başlayan Dusan Vlahovic ve Vaclav Cerny’nin Başakşehir karşısında ilk 11’de görev alıp almayacağı da merak ediliyor. İki oyuncunun durumu, maç öncesinde açıklanacak kadroyla belli olacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda başlayacak. Mücadele beIN Sports 2’den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Beşiktaş – Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.