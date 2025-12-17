Beşiktaş Aydın BB voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Sultanlar Ligi'nde heyecan Beşiktaş ile Aydın BB arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri ve maç saatine dair ayrıntıları merak ediyor. Beşiktaş Aydın BB voleybol karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın nereden izlenebilecek?

BEŞİKTAŞ – AYDIN BB MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TVF Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'un karşı karşıya geleceği mücadele, voleybolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ – AYDIN BB MAÇI TVF VOLEYBOL TV YOUTUBE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TVF Voleybol TV, internet üzerinden yayın yapan bir platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek. Maçı takip etmek isteyen sporseverler, YouTube üzerinden canlı yayına erişim sağlayabilecek.

BEŞİKTAŞ – AYDIN BB MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Aydın BB arasındaki TVF Sultanlar Ligi karşılaşması, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ – AYDIN BB MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, 17.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ – AYDIN BB MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sultanlar Ligi'nde oynanacak bu önemli karşılaşmaya İstanbul ev sahipliği yapacak. Beşiktaş ile Aydın BB arasındaki maç, Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanacak.