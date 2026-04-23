Beşiktaş Alanyaspor maçı ilk 11'i! ZTK Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

ZTK Beşiktaş Alanyaspor maçı ilk 11’i belli oldu mu sorusu taraftarların odağında yer alırken, karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala iki takımın da sahaya çıkacağı kadrolar netleşmeye başladı. Beşiktaş’ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11 tercihi, maçın gidişatını doğrudan etkileyecek önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, kritik mücadelede sahada olacak isimleri yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması 23 Nisan Perşembe günü sahne alacak. İki ekip, kupada yarı final bileti için karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Beşiktaş – Alanyaspor mücadelesi saat 20:45’te başlayacak. Karşılaşmanın akşam seansı olması nedeniyle yüksek tempolu ve yoğun seyirci ilgisi bekleniyor.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak bu kritik karşılaşmaya İstanbul ev sahipliği yapacak. Mücadele, Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş – Alanyaspor maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

ATV YAYIN BİLGİLERİ VE ERİŞİM DETAYLARI

ATV, Türkiye genelinde birçok platform üzerinden erişilebilir durumda:

• Digiturk 25. kanal

• D-Smart 25. kanal

• Kablo TV 24. kanal

• Tivibu 24. kanal

• Turkcell TV+ 24. kanal

• Vodafone TV 25. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapılmaktadır.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA KRİTİK RANDEVU

Beşiktaş JK ve Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Tek maç eleme sistemi nedeniyle karşılaşmanın sonucu büyük önem taşıyor.

İLK 11’LER: