Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda? ZTK Beşiktaş Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

ZTK Beşiktaş Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor ve nereden izlenir sorusu özellikle maç saatine yaklaşırken daha da önem kazanıyor. Kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Alanyaspor maçının yayıncı kuruluşu ve şifresiz izleme seçeneklerine dair detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş JK ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç, televizyonun yanı sıra Türksat uydu yayını ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, kupa heyecanını zirveye taşıyacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi 20:45’te başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte yüksek tempolu bir karşılaşma bekleniyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA?

Mücadele, İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde tur için sahaya çıkacak.

ATV YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

Karşılaşma ATV kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV yayınına erişim sağlayabileceğiniz platformlar:

• Digiturk 25

• D-Smart 25

• Kablo TV 24

• Tivibu 24

• Turkcell TV+ 24

• Vodafone TV 25

• Türksat uydu yayını

• İnternet üzerinden canlı izleme