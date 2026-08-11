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Beşar Esad idam mı edilecek? SON DAKİKA! Esad nerede?

Beşar Esad idam mı edilecek? SON DAKİKA! Esad nerede?
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Beşar Esad idam mı edilecek? Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf, Suriye mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.

Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi, devrik rejimin lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad, Esad’ın kuzeni Necib Atıf ile diğer bazı subaylar hakkında idam cezası kararı verdi.

Mahkeme heyetinin hükmü açıklamasıyla birlikte, eski rejim mensuplarının insan haklarına yönelik ihlalleri ile devlete karşı işlenen suçlara ilişkin yürütülen dava da sona erdi. Kararın açıklanmasının hemen ardından Suriye'de ve bölge genelinde güvenlik tedbirleri artırılarak en yüksek seviyeye çıkarıldı.

ESAD HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Davanın başlıca sanığı olan Beşar Esad, görev yaptığı dönem içerisinde gerçekleştirilen askeri ve siyasi faaliyetler kapsamında yargılandı. Mahkemenin kararında Esad'ın yanı sıra, ordunun operasyonel faaliyetlerinde önemli rol üstlenen Mahir Esad ve rejim içerisindeki hiyerarşide kritik bir konumda bulunan kuzeni Necib Atıf da doğrudan sorumlu olarak değerlendirildi.

Suriye'deki yargı makamları, dava kapsamında dosyaya sunulan deliller ile tanıkların ifadelerini dikkate aldı. Yargılama sonucunda sanıkların vatana ihanet ve sivillere yönelik suçlardan sorumlu oldukları ve suçlu bulundukları bildirildi.

ESAD NEREDE?

Esad ve yakınlarının yakalanmaları halinde idam cezasıyla karşı karşıya kalacakları bildirildi. Devrik lider Beşar Esad’ın ise şu anda Rusya’da bulunduğu biliniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
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