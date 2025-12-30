BES devlet katkısı düşecek mi? BES devlet katkısı yüzde 20 mi olacak?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkı oranına ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağı iddiası ekonomi gündeminde geniş yer buldu. Özellikle bütçe verileri ve geçmişte yapılan artışlar, bu iddiaların dayanağı olarak gösteriliyor.

BES DEVLET KATKISI DÜŞECEK Mİ?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 30 olarak uygulanan devlet katkı oranının yüzde 20'ye düşürülmesine yönelik bir çalışma yapıldığı iddia ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, enflasyondaki düşüşü de dikkate alarak BES'in bütçeye olan maliyetini azaltmak amacıyla bu başlıkta adım attığı ileri sürülüyor. Daha önce yüksek enflasyon döneminde yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılan katkı oranının, mevcut koşullarda yeniden değerlendirmeye alınabileceği iddialar arasında.

Bu iddialar, devlet katkısının bütçeye olan yükünün artmasıyla birlikte gündeme geldi. 2025 yılı itibarıyla bütçeye maliyeti 75 milyar lira olan devlet katkısının, 2026 bütçesinde yüzde 76 artışla 132 milyar liraya çıkmıştı. Söz konusu artış, BES kapsamında yapılan katkıların kamu maliyesi üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.

BES DEVLET KATKISI YÜZDE 20 Mİ OLACAK?

İddiaya göre, her 100 liralık birikime karşılık devletin 30 lira katkı yaptığı BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nde bu oranın yüzde 20'ye indirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'na daha önce devlet katkısını yüzde 50'ye kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi verilmişti. Bu yetki çerçevesinde, katkı oranının aşağı yönlü revizyonunun da gündeme geldiği ifade ediliyor.

Tasarrufların yetersizliği nedeniyle hayata geçirilen BES, zaman içinde önemli bir büyüklüğe ulaştı. Hisse senedi fonları aracılığıyla Borsa İstanbul'a, tahvil fonları aracılığıyla da devlet tahvillerine yönelen kaynaklar sayesinde sistemin toplam büyüklüğü 2,1 trilyon liraya çıktı. Bu büyüme, devlet katkısının bütçe üzerindeki etkisini daha görünür hale getirdi.

Şu ana kadar iddiaları destekleyici resmi bir açıklama bulunmuyor.