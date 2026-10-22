Bernardo Silva kimdir? Real Madrid'e ne zaman geldi, hangi takımlarda oynadı?

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim 2026'da RB Leipzig'i Santiago Bernabeu'da 4-1 yendi ve İspanyol ekibini öne geçiren gol 44. dakikada, haziranda Manchester City'den gelen Bernardo Silva'dan geldi. Portekizli oyuncunun Real Madrid formasıyla attığı ilk gol buydu.

BERNARDO SILVA LEIPZIG'E GOLÜ NASIL ATTI?

Bernardo Silva golü, Federico Valverde'nin ortasından sonra Arda Güler'in çektiği şutta kalecinin önüne düşürdüğü topu boş kaleye göndererek attı. İkinci yarıda Arda Güler 52. dakikada, Kylian Mbappe 83. dakikada ve Yan Diomande 87. dakikada skoru 4-1'e taşıdı; Leipzig'in tek golünü 85. dakikada Tidiam Gomis attı.

Maçı 90 dakika oynayan Bernardo Silva, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada bu formayla ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu, takımın ikinci yarıda çok daha iyi oynadığını söyledi.

BERNARDO SILVA KİMDİR?

Bernardo Silva, Real Madrid'de 20 numaralı formayı giyen Portekizli orta saha oyuncusu. Benfica altyapısından çıktı ve profesyonel kariyerinde sırasıyla Benfica, Monaco, Manchester City ve Real Madrid formalarını giydi; 2015'ten bu yana da Portekiz Milli Takımı'nda oynuyor.

BERNARDO SILVA KAÇ YAŞINDA?

Bernardo Silva 32 yaşında. 10 Ağustos 1994'te Portekiz'in başkenti Lizbon'da doğdu.

BERNARDO SILVA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bernardo Silva profesyonel kariyerine Lizbon'da, Benfica'nın B takımında başladı ve A takımında da forma giydi. 2014'te Monaco'ya kiralandı, ardından Fransız kulübü bonservisini satın aldı. Monaco ile 2016-17 sezonunda Ligue 1 şampiyonu oldu.

2017'de geçtiği Manchester City'de dokuz yıl kaldı ve 459 maçta 76 gol attı. Altı Premier Lig şampiyonluğu yaşadı, takımın üçlü kupa kazandığı 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni de kaldırdı. City'deki büyük kupa sayısı 20'ye ulaştı.

BERNARDO SILVA REAL MADRID'E NE ZAMAN GELDİ?

Bernardo Silva, Real Madrid'e 17 Haziran 2026'da imza attı. Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bittiği için İspanyol kulübü bonservis ödemedi ve oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek iki yıllık bir sözleşme yaptı.

BERNARDO SILVA PORTEKİZ İLE HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Bernardo Silva, Portekiz Milli Takımı ile iki kez UEFA Uluslar Ligi kazandı. 2019'daki ilk kupa Portekiz'de oynanan finallerde geldi ve Bernardo Silva turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. İkincisi 2025'teydi: Portekiz finalde İspanya'yı penaltılarla yendi.