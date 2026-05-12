Berkay Şahinoğlu kimdir? Çirkin dizisinin İsmet'i Berkay Şahinoğlu kaç yaşında, nereli?

“Çirkin” dizisindeki İsmet karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Berkay Şahinoğlu, son dönemde ekran projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Genç oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi izleyiciler tarafından merakla araştırılırken, hakkında “kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Berkay Şahinoğlu kimdir? Çirkin dizisinin İsmet'i Berkay Şahinoğlu kaç yaşında, nereli?

BERKAY ŞAHİNOĞLU KİMDİR?

Berkay Şahinoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan Şahinoğlu, tiyatro kökenli bir isimdir. Ekran kariyerine 2023 yılında “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde Halil karakteriyle adım atmıştır.

BERKAY ŞAHİNOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Berkay Şahinoğlu, 18 Nisan doğumludur. 

BERKAY ŞAHİNOĞLU NERELİ?

Berkay Şahinoğlu, Trabzon doğumludur.

BERKAY ŞAHİNOĞLU’NUN KARİYERİ

Berkay Şahinoğlu, oyunculuk kariyerine 2023 yılında “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisiyle başlamıştır. Bunun yanında tiyatro alanında da aktif olarak yer almakta; oyuncu, yazar ve yönetmen yardımcısı olarak sahne çalışmalarında bulunmaktadır. “Denizlere Çıkar Sokaklar” ve “KAYDIR!” gibi tiyatro oyunlarında rol almıştır. Sinema ve televizyon projeleriyle kariyerini geliştirmeye devam etmektedir.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErhan Tuncay:

Trabzon'dan çıkma böyle bir oyuncu! Zamanında insanlar artık beş sene idi dizi başlamaya çalışırdı, bu çocuk iki senede böyle ün yapıyor! Eski günler ne idi ya, çok farklı işler vardı!

Haber YorumlarıBurcu Tola:

Tiyatro yaptıktan sonra direkt dizi mi? Allahın izniyle başarılı olsun derim ama bu hız normal mi artık? Daha dini değerleri olan işlerde rol almadığı sürece sayın, memleket kültürümüzü kaybediyor. Umut ederiz ki seçimli oluyor işleri ve doğru yollarda ilerliyo.

Haber YorumlarıHasan Bilen Kılıçarslan:

Vay be, bu genç çocuk nerden çıktı birden? Çirkin dizisinde İsmet'i oynayan adam Trabzon'dan imiş, tiyatro kökenli filan ama perde arkasında neler döndüğünü merak ediyorum açıkcası. Mimar Sinan'dan mezun, 2023'te başlamış kariyer... acaba kimler tavsiye etti böyle hızlı yükseliş yapmasına? Biraz şüpheli geliyor bana ya, ne dersiniz siz?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

