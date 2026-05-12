Berkay Şahinoğlu kimdir? Çirkin dizisinin İsmet'i Berkay Şahinoğlu kaç yaşında, nereli?

“Çirkin” dizisinde canlandırdığı İsmet karakteriyle dikkat çeken Berkay Şahinoğlu, son dönemde genç oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Hem tiyatro hem de ekran projeleriyle adından söz ettiren Berkay Şahinoğlu hakkında “kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BERKAY ŞAHİNOĞLU KİMDİR?

Berkay Şahinoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan Şahinoğlu, tiyatro kökenli bir isimdir. Ekran kariyerine 2023 yılında “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde Halil karakteriyle adım atmıştır.

BERKAY ŞAHİNOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Berkay Şahinoğlu, 18 Nisan doğumludur.

BERKAY ŞAHİNOĞLU NERELİ?

Berkay Şahinoğlu, Trabzon doğumludur.

BERKAY ŞAHİNOĞLU’NUN KARİYERİ

Berkay Şahinoğlu, oyunculuk kariyerine 2023 yılında “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisiyle başlamıştır. Bunun yanında tiyatro alanında da aktif olarak yer almakta; oyuncu, yazar ve yönetmen yardımcısı olarak sahne çalışmalarında bulunmaktadır. “Denizlere Çıkar Sokaklar” ve “KAYDIR!” gibi tiyatro oyunlarında rol almıştır. Sinema ve televizyon projeleriyle kariyerini geliştirmeye devam etmektedir.