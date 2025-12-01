Türkiye siyasetinin son yıllarda en dikkat çekici toplumsal figürlerinden biri olan Berkay Gezgin, yalnızca genç yaşında kamuoyunun gündemine gelmesiyle değil, seçim sürecine tesir eden bir söylemin kaynağı olmasıyla da hatırlanmaktadır. Peki, Berkay Gezgin kimdir? Berkay Gezgin kaç yaşında, nereli, ne okuyor? Detaylar...

BERKAY GEZGİN KİMDİR?

Berkay Gezgin, 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş genç bir üniversite öğrencisidir. Ailesi Hatay kökenlidir. Eğitim yolculuğuna Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlayan Gezgin, lise yıllarından itibaren toplumsal meselelerle ilgilenen, siyasal süreçlere duyarlı bir genç olarak tanınmıştır.

Berkay Gezgin'in Türkiye kamuoyunda geniş kitleler tarafından bilinir hale gelmesi, 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında yaşanan hafızalara kazınmış bir anla olmuştur. Dönemin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelttiği "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" sözleri, seçim atmosferinin en sembolik sloganlarından birine dönüşmüş; genç bir bireyin spontane cümlesi, CHP için toplumsal bir motivasyon kaynağına evrilmiştir.

BERKAY GEZGİN KAÇ YAŞINDA?

Berkay Gezgin, 2003 doğumlu olması sebebiyle 2025 yılı itibarıyla 22 yaşındadır.

BERKAY GEZGİN NERELİ?

Gezgin, İstanbul'da doğmuş olmasına karşın ailesinin kökeni Hatay'a dayanmaktadır.

BERKAY GEZGİN NE OKUYOR?

Berkay Gezgin'in eğitim hayatı, lise yıllarında Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlamıştır. 2021 yılından itibaren ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimini sürdürmektedir.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ: MART 2025 SARAÇHANE OLAYLARI

2025 yılının Mart ayında İstanbul Saraçhane'de gerçekleşen gösterilere katılan Berkay Gezgin, resmi kayıtlara göre "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılmak ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştır. 10 Nisan 2025'te, 2025 Mart'ında gözaltına alınanlar arasında yer alan Gezgin de dahil olmak üzere 102 kişi için tahliye kararı verildi.