Berk Çetin kimdir? Danla Biliç'in eski sevgilisi Berk Çetin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Danla Biliç ile yolları ayrıldıktan sonra gündemde yer alan Berk Çetin, atlı sporlar ve sosyal medya ile tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor. Jokeylik kariyeri ve özel sektördeki çalışmalarıyla bilinen Çetin'in hayatı, eğitim geçmişi ve mesleki faaliyetleri merak konusu. Berk Çetin kim, kaç yaşında, nereli ve hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BERK ÇETİN KİMDİR?

Berk Çetin, 1992 doğumlu İstanbul kökenli bir isim olup, jokeylik kariyeriyle tanınıyor. Atlı binicilikle ilgilenen Çetin, çeşitli yarışlarda görev aldı ve Bor Binicilik Kulübü'nde aktif olarak faaliyet gösterdi. Sosyal medyada da bilinirliği bulunan Çetin, at yarışları dünyasında tanınan bir figür olarak öne çıkıyor.

BERK ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Berk Çetin, 1992 doğumlu olup 2026 itibarıyla 34 yaşındadır.

BERK ÇETİN NERELİ?

Berk Çetin, İstanbul doğumludur.

BERK ÇETİN NE İŞ YAPIYOR?

Berk Çetin, jokeylik kariyerinin yanı sıra Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunu olup, özel bir holdingde operasyon uzman yardımcısı olarak çalışmaktadır. Atlı binicilik ve sosyal medyada yürüttüğü faaliyetlerle de tanınmaktadır.

BERK ÇETİN – DANLA BİLİÇ OLAYI NEDİR?

Berk Çetin, eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Danla Biliç'e (Damla Aktepe) yönelik şiddet, taciz ve tehdit iddialarıyla gündeme geldi. Ocak 2025'te sona eren ilişkilerinin ardından Bilic, Çetin'in kendisini sürekli takip ettiğini, evine izinsiz girmeye çalıştığını ve fiziksel saldırılarda bulunduğunu açıkladı. Bunun üzerine Bilic, Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldı ancak Çetin'in kararı defalarca ihlal ettiği belirtildi. Son olarak Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darp olayı yaşandı ve Berk Çetin tutuksuz olarak yargılandı. Mahkeme, Berk Çetin'i "Kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.