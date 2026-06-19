Berk Ali Çatal kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Uzay'ı Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli?

Türk televizyonlarının genç ve başarılı oyuncularından Berk Ali Çatal, Altı Üstü İstanbul dizisindeki Uzay karakteriyle gündemde yer alıyor. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başlayan ve birçok önemli projede rol alan Çatal'ın yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Altı Üstü İstanbul'un sevilen karakteri Uzay'a hayat veren oyuncunun biyografisi...

BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

Berk Ali Çatal, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 4 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimi alan Çatal, genç yaşlardan itibaren televizyon projelerinde yer alarak kariyerine adım atmıştır.

BERK ALİ ÇATAL KAÇ YAŞINDA?

4 Mart 1995 doğumlu olan Berk Ali Çatal, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

BERK ALİ ÇATAL NERELİ?

Berk Ali Çatal, İstanbul doğumludur ve eğitim hayatını da İstanbul'da tamamlamıştır.

BERK ALİ ÇATAL'IN KARİYERİ

Oyunculuk eğitimini İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde alan Berk Ali Çatal, ayrıca Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi almıştır. Televizyon kariyerine 2009 yılında yayınlanan Aile Reisi dizisiyle başlamıştır.

Bir süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra 2014 yılında Beni Böyle Sev dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan oyuncu, daha sonra Umutsuz Ev Kadınları, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Söz ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almıştır.

Berk Ali Çatal, 2020 yılında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı Sercan karakteriyle dikkat çekmiş, aynı yıl Kırmızı Oda dizisinde Bayram karakterine hayat vermiştir. Başarılı oyuncu, televizyon ve tiyatro kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.