Bergen'in kocası Halis Serbest kimdir, Halis Serbest öldü mü, yaşıyor mu? Halis Serbest hapiste mi, dışarda mı?

Bergen'in ölümüne ilişkin detaylar da kamuoyunun hafızasında canlılığını koruyor. Sanatçının nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü, 2022 yılında vizyona giren "Bergen" filmiyle birlikte yeniden gündeme taşındı. Film, Bergen'in müzik yolculuğunu ve yaşadığı dramatik olayları beyaz perdeye aktararak büyük ilgi gördü. Bu ilginin ardından, Bergen'in katili olarak bilinen Halis Serbest'in yaşamı, geçmişi ve bugünkü durumu hakkında aramalar yeniden artış kazandı.

BERGEN'İ KİM HAYATTAN KOPARDI?

Arabesk müziğin efsane ismi Bergen, 15 Temmuz 1989 tarihinde eşi Halis Serbest tarafından yaşamdan koparıldı. Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleşen cinayet, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Uzun süredir şiddetten kaçmaya çalışan ve kendi hayatını yeniden kurmak isteyen Bergen, eşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bu olay, kadına yönelik şiddetin en acı örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

Bir süredir ayrı yaşayan Bergen ve Halis Serbest, yeniden konuşmak ve barışmak amacıyla birlikte Adana'ya doğru yola çıktı. Ancak bu yolculuk Bergen için bir tuzağa dönüştü. Pozantı'da durdukları sırada Halis Serbest, Bergen'i silahla vurarak öldürdü. Sanatçının yaşam mücadelesi, bu saldırıyla trajik biçimde sona erdi.

HALİS SERBEST KİMDİR?

1954 doğumlu Halis Serbest, Bergen'in eşi olduğu dönemde sanatçıyı sistematik şiddet ve baskı altında tuttu. Bergen, evlilikleri boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldı. Serbest'in adı yalnızca cinayetle değil, Bergen'e yapılan kezzap saldırısıyla da anıldı.

1982 yılında Halis Serbest'in azmettirdiği saldırgan tarafından Bergen'in yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırı sonucunda sanatçı bir gözünü kaybetti. Yaşadığı ağır travmaya rağmen Bergen, büyük bir irade göstererek müzik kariyerine devam etti ve yaşadıklarını şarkılarına yansıttı.

BERGEN NEDEN HEDEF ALINDI?

Halis Serbest, Bergen'den ayrılmayı kabullenemedi ve onu kontrol altında tutmak istedi. 31 Ekim 1982 gecesi İzmir Alsancak'ta sahne aldığı bir mekânın önünde, Bergen annesiyle birlikte taksiye bineceği sırada yüzüne bir kova kezzap atıldı. Bu saldırıda ağır yaralanan Bergen, uzun süre hastanede tedavi gördü.

Olaydan sonra ünlü estetik cerrah Onur Erol'un gönüllü desteğiyle birçok ameliyat geçirdi. Yüzündeki ciddi hasarlara rağmen sahnelere dönmeyi başaran Bergen, yaşadığı acıları "Acıların Kadını" kimliğiyle sanatına taşıdı.

Halis Serbest, saldırıdan sonra kısa süre firar etti, ardından yakalanarak hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası, kamuoyunda her zaman tartışma konusu oldu.

BERGEN'İN MEZARI NEREDE?

Bergen'in mezarı, ailesinin aldığı önlemler nedeniyle demir parmaklıklarla ve kilitli bir kafesle korunmaktadır. Bunun nedeni, Halis Serbest'in yıllar boyunca aileye yönelik tehditler savurmasıdır. Sanatçının kardeşi, bu önlemin tamamen güvenlik amacıyla alındığını dile getirmiştir.

Cinayetten yıllar sonra Halis Serbest, başka bir suçtan dolayı yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜZÜNE KEZZAP ATILAN SANATÇI

Bergen, 1981 yılında iş için gittiği Adana'da Halis Serbest ile tanıştı ve 1982'de evlendi. Aynı yıl ilk plağını çıkararak müzik dünyasında adını duyurdu. Ancak evlilik, yoğun şiddet nedeniyle kısa sürede bir kabusa dönüştü.

İzmir'de uğradığı kezzap saldırısı sonrası bir gözünü tamamen kaybeden Bergen, sol gözünde ise kısmen görme yetisini geri kazandı. Sahneye çıkarken saçlarını yüzüne düşürmesi ve güneş gözlüğü kullanması, onun simgesel imajının bir parçası haline geldi.

"ACILARIN KADINI" OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

1985 yılında İstanbul'a giderek müzik kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Bergen, "İnsan Severse" ve ardından "Acıların Kadını" albümleriyle zirveye ulaştı. Büyük satış rakamlarına ulaşan albümleri sayesinde Altın Plak ve Altın Kaset ödüllerine layık görüldü.

Hem sahnede hem beyaz perdede yer alan Bergen, yaşadığı tüm acılara rağmen üretmeye devam etti. 1987 yılında çekilen "Acıların Kadını" filminde başrolde yer aldı. Sanatı, yaşadığı trajedilerle birleşerek onu Türk müzik tarihinde unutulmaz bir yere taşıdı.

