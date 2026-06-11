Beren Saat ve Kenan Doğulu, Türkiye’nin en çok ilgi gören ünlü çiftlerinden biri olarak uzun yıllardır magazin dünyasında yer almaktadır. Oyunculuk kariyeriyle öne çıkan Beren Saat ile müzik dünyasının güçlü isimlerinden Kenan Doğulu’nun ilişkisi, hem sanat camiasında hem de kamuoyunda yakından takip edilmektedir. Peki, Beren Saat Kenan Doğulu evli mi, ne zaman evlendi? Beren Saat ve Kenan Doğulu arasında kaç yaş var, çocukları var mı? Detaylar...

BEREN SAAT KENAN DOĞULU EVLİ Mİ, NE ZAMAN EVLENDİ?

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti resmî olarak evlidir. İlişkileri uzun bir birlikteliğin ardından evlilikle taçlandırılmıştır.

Çift, 29 Temmuz 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde düzenlenen özel bir törenle evlenmiştir. Düğün, oldukça sade ve seçkin bir organizasyon olarak gerçekleştirilmiş, yalnızca yakın çevrenin katıldığı bir nikâh töreni şeklinde planlanmıştır.

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU ARASINDA KAÇ YAŞ VAR?

Beren Saat ve Kenan Doğulu arasındaki yaş farkı, kamuoyunda sıkça merak edilen konuların başında gelmektedir. Kenan Doğulu, 1974 doğumludur, Beren Saat ise 1984 doğumludur. Bu bilgilere göre çift arasında 10 yaş fark bulunmaktadır. Kenan Doğulu, Beren Saat’ten 10 yaş büyüktür.

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU'NUN ÇOCUKLARI VAR MI?

Mevcut bilgilere göre Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun çocukları yoktur.