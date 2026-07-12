Beren Gökyıldız kimdir, sevgilisi kim? Beren Gökyıldız kaç yaşında, nereli? Beren Gökyıldız dizileri!

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Beren Gökyıldız, Manifest konserinde 19 yaşındaki bir arkadaşıyla görüntülenmesinin ardından gündeme geldi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından genç oyuncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki arkadaş sadece konsere gittik. Herkes magazine uyum sağlamak zorunda değildir." ifadelerini kullandı. Peki, Beren Gökyıldız sevgilisi kim? Beren Gökyıldız kaç yaşında, nereli? Beren Gökyıldız dizileri!

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda adım atan Gökyıldız, ilk kez 2014 yılında FOX ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde canlandırdığı Pelin Okay karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

İlk televizyon deneyiminden itibaren doğal oyunculuğu ve ekran performansıyla dikkat çeken genç isim, kısa sürede yapımcıların ve izleyicilerin ilgisini çekti. Özellikle çocuk oyuncu olarak üstlendiği rollerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gökyıldız, kariyerinde birçok başarılı projeye imza attı.

2016 yılında yayın hayatına başlayan Anne dizisinde hayat verdiği Melek Akçay (Turna Güneş) karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, bu projede Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi deneyimli isimlerle birlikte rol aldı.

Daha sonra Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor, Çocukluk, Yeşil Vadi'nin Kızı ve Kopuk gibi televizyon dizilerinde yer alarak kariyerini sürdürdü.

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Gökyıldız, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini profesyonel olarak devam ettirmektedir.

BEREN GÖKYILDIZ SEVGİLİSİ KİM?

16 yaşındaki oyuncu, Manifest konserinde 19 yaşındaki bir arkadaşıyla görüntülenmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntüler üzerine sosyal medya platformlarında çeşitli paylaşımlar yapılırken, Beren Gökyıldız konuya ilişkin açıklama yaptı.

Genç oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İki arkadaş sadece konsere gittik. Herkes magazine uyum sağlamak zorunda değildir."

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, Beren Gökyıldız'ın sevgilisi olduğuna ilişkin doğrulanmış herhangi bir resmi açıklama veya bilgi bulunmamaktadır. Oyuncunun yaptığı açıklama, konsere birlikte gittiği kişinin arkadaşı olduğunu belirtmektedir.

BEREN GÖKYILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 16 yaşındadır.

BEREN GÖKYILDIZ NERELİ?

Beren Gökyıldız, İstanbul doğumludur.

29 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, eğitim hayatıyla birlikte oyunculuk çalışmalarını da küçük yaşlardan itibaren sürdürmüştür.

İstanbul'da başlayan kariyeri sayesinde televizyon sektörüne erken yaşta adım atan Gökyıldız, Türkiye'nin en bilinen genç oyuncuları arasında yer almaktadır.

BEREN GÖKYILDIZ DİZİLERİ

Beren Gökyıldız, televizyon kariyeri boyunca birçok yapımda farklı karakterlere hayat verdi. Yer aldığı projeler kronolojik olarak şu şekildedir:

Kocamın Ailesi (2014)

Oyunculuk kariyerine başladığı ilk televizyon dizisidir. Dizide Pelin Okay karakterini canlandırdı.

Güldüy Güldüy Show (2016-2018)

Show TV'de yayınlanan eğlence programında çeşitli skeçlerde yer aldı.

Anne (2016-2017)

Melek Akçay (Turna Güneş) karakteriyle kariyerindeki en dikkat çeken çıkışlardan birini gerçekleştirdi.

Bizim Hikaye (2018)

Dizide Ayşe karakterini canlandırdı.

Kızım (2018-2019)

TV8 ekranlarında yayınlanan dizide başrol karakterlerinden Öykü Göktürk'e hayat verdi.

Mucize Doktor (2020)

Dizide konuk oyuncu olarak Betüş karakterini canlandırdı.

Çocukluk (2020)

FOX ekranlarında yayınlanan dizide Şirin Sarıdağlı (Mavi Esen) karakterini oynadı.

Yeşil Vadi'nin Kızı (2023)

Melissa Çelik karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kopuk (2024)

NOW ekranlarında yayınlanan dizide Azra karakterini canlandırdı.

Beren Gökyıldız'ın sinema filmleri

Genç oyuncu televizyon projelerinin yanı sıra sinema yapımlarında da rol aldı.

Rol aldığı filmler şunlardır:

Boşu Bir Yerde (2016) – Elmas

Bal Kaymak (2018) – Bade

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları (2025) – Deniz / Denny