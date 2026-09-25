Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 26 Eylül güncel akaryakıt fiyatları!

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? 26 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

25.09.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 80,40 TL

Motorin TL/lt: 93,50 TL

Fuel Oil TL/Kg: 52,47 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlandırması, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na dayanır ve 1 Ocak 2005'ten itibaren serbest piyasa esasına göre işler. Kanuna göre EPDK fiyat belirlemez; rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri, en yakın erişilebilir dünya piyasasını esas alarak kendi tavan fiyatlarını hesaplar ve bunu EPDK'ya bildirir. Bu hesaplamada günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru çarpılarak ürünün TL cinsinden gümrüksüz maliyeti (gümrüksüz rafineri fiyatı) bulunur.

Bu gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılır: Gümrüksüz Rafineri Fiyatı + ÖTV + EPDK Payı = Rafineri Satış Fiyatı. Bu fiyata daha sonra nakliye (navlun) maliyeti, dağıtıcı payı, bayi payı ve KDV eklenerek akaryakıtın bayi (pompa) satış fiyatı oluşur.

Sistem serbest piyasa esaslı olduğundan, dağıtıcılar bayileri için tavan fiyat belirleyebilir veya fiyat tavsiye edebilir; bu yüzden aynı ürün, taşıma mesafesi ve yerel rekabet farkları nedeniyle şehirden şehre ve şirketten şirkete küçük farklılıklar gösterebilir. Kanun EPDK'ya istisnai durumlarda fiyatlara sınırlı süreyle müdahale (geçmişte 2 aylık tavan fiyat uygulaması gibi) yetkisi de tanımaktadır.