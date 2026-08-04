Bennu Gerede'nin kaç çocuğu var? Bennu Gerede'nin çocukları kimler, babaları kim?

Fotoğraf sanatçısı, oyuncu ve eski manken Bennu Gerede, sanat kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle " Bennu Gerede'nin kaç çocuğu var?" ve " Bennu Gerede'nin çocukları kimler?" soruları son dönemde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

BENNU GEREDE'NİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bennu Gerede'nin toplam dört oğlu bulunmaktadır.

Gerede, 1999 yılında fotoğrafçı Koray Erkaya ile evlendi. Çift, evliliklerinin ardından New York'ta yaşamını sürdürdü. Bu evlilikten üç erkek çocuk dünyaya geldi. İkiz oğulları Daren ve Dilan, 2000 yılında doğarken, üçüncü oğulları Miro ise 2001 yılında dünyaya geldi.

Koray Erkaya ile evliliği 2006 yılında sona eren Bennu Gerede'nin, daha sonra fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu ile yaşadığı birliktelikten 2007 yılında Kai adını verdiği dördüncü oğlu dünyaya geldi.

Böylece Bennu Gerede'nin biri farklı birliktelikten olmak üzere toplam dört erkek çocuğu bulunmaktadır.

BENNU GEREDE'NİN ÇOCUKLARI KİMLER?

Bennu Gerede'nin çocukları şu isimlerden oluşmaktadır:

Daren Erkaya (2000)

Dilan Erkaya (2000) – Daren'in ikiz kardeşi

Miro Erkaya (2001)

Kai Ağaoğlu (2007)

İlk üç çocuğunun babası fotoğrafçı Koray Erkaya, dördüncü oğlu Kai'nin babası ise fotoğrafçı Ahmet Ağaoğludur.

Gerede, çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda çocuklarının hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmiştir. 2017 yılında çocuklarıyla birlikte Endonezya'nın Bali Adası'na taşınmış, yaklaşık iki yıl burada yaşadıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönmüştür.

BENNU GEREDE KİMDİR?

30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da doğan Bennu Gerede'nin babası doktor Selçuk Gerede, annesi ise yönetmen ve senarist Canan Gerede'dir. Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden, Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından eski büyükelçi Albay Hüsrev Gerede'nin torunudur.

Babasının Birleşmiş Milletler'de doktor olarak görev yapması nedeniyle henüz bebekken ailesiyle birlikte New York'a taşındı. Eğitimini ABD'de bulunan Parsons School of Art'ta fotoğrafçılık alanında tamamladı. Daha sonra Fransa'da yatılı okulda fotoğrafçılık eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra moda, portre ve sanat fotoğrafçılığı alanında çalışmalar gerçekleştirdi. Elle, Marie Claire ve Harper's Bazaar gibi uluslararası moda dergileri için fotoğraf çekimleri yaptı. Özellikle kadın, beden ve toplumsal konuları işlediği sanat fotoğraflarıyla tanındı.

1994 yılında İstanbul'da düzenlenen "Abidin Dino Portreleri" sergisiyle ilk önemli sergilerinden birini gerçekleştirdi. 2010 yılında açtığı "Teslimiyet" isimli kişisel sergisinde kadınların yaşamına ilişkin farklı temalara yer verdi. 2011 yılında ise kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla "Aşk Töre(n)leri" adlı fotoğraf sergisini açtı.

2015 yılında 125 ünlü ismin portresinden oluşan "Bennu Yüz 25" isimli fotoğraf kitabını yayımladı.

Bennu Gerede'nin oyunculuk kariyeri 1989 yılında TRT'de yayınlanan "İz Peşinde" dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle başladı.

İlk sinema filmi ise 1991 yapımı Kurt Kanunu oldu. Daha sonra annesi Canan Gerede'nin yazıp yönettiği ve Bergen'in yaşamını konu alan Aşk Ölümden Soğuktur filminde Kadir İnanır ile başrolü paylaştı.

Bu filmdeki performansıyla Soçi Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu, Angers Avrupa İlk Filmler Festivali'nde ise Jean Carmet Ödülüne layık görüldü.

EVLİLİKLERİ

Bennu Gerede'nin kamuoyuna yansıyan iki evliliği bulunmaktadır.

1999 yılında fotoğrafçı Koray Erkaya ile evlendi. Bu evlilikten üç oğlu dünyaya geldi. Çift 2006 yılında boşandı.

19 Mart 2010 tarihinde iş insanı Cem Büyükhanlı ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilik 6 Mayıs 2011 tarihinde sona erdi.

Gerede, daha sonra yayımladığı "Ben, Ben Nü" adlı otobiyografik romanında yaşadığı bazı kişisel deneyimlere de yer verdi.

SURVIVOR DENEYİMİ

Bennu Gerede, 2013 yılında Panama'da gerçekleştirilen Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasına katıldı. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu yarışmada Ünlüler takımında mücadele ederek televizyon ekranlarına yeniden döndü.

BENNU GEREDE'NİN HAYATINA KISA BAKIŞ

Doğum tarihi: 30 Ağustos 1971

Doğum yeri: İstanbul

Mesleği: Fotoğraf sanatçısı, oyuncu, eski manken

Annesi: Canan Gerede

Babası: Selçuk Gerede

Eğitimi: Parsons School of Art (Fotoğrafçılık)

Çocuk sayısı: 4

Çocukları: Daren, Dilan, Miro ve Kai

İlk eşi: Koray Erkaya

İkinci eşi: Cem Büyükhanlı

Bennu Gerede, sanat, fotoğrafçılık ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla tanınırken, özel yaşamında ise dört erkek çocuk annesi olarak hayatını sürdürmektedir. Kamuoyuna açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre çocukları Daren, Dilan, Miro ve Kai isimlerini taşımaktadır.