Bennu Gerede evli mi, kiminle evli? Bennu Gerede kaç kere evlendi?

aTürk fotoğrafçılığı ve sanat dünyasının tanınan isimlerinden Bennu Gerede, kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Özellikle "Bennu Gerede evli mi", "Bennu Gerede kaç kere evlendi?" ve "Bennu Gerede kimlerle evlendi" soruları internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. Oyunculuk, fotoğrafçılık ve yazarlık alanlarında çalışmalar yürüten Gerede'nin evlilik hayatına ilişkin bilgiler, kamuoyuna yansıyan resmi açıklamalar ve biyografik kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda şekilleniyor.

BENNU GEREDE EVLİ Mİ?

Bennu Gerede'nin kamuoyuna yansıyan biyografik bilgilerine göre günümüzde evli değildir.

BENNU GEREDE KAÇ KERE EVLENDİ, KİMLERLE EVLENDİ?

Bennu Gerede iki kez evlendi.

İlk evliliğini 1999 yılında fotoğrafçı Koray Erkaya ile gerçekleştirdi. Çift, evliliklerinin ardından bir süre New York'ta yaşamını sürdürdü. Bu evlilikten üç oğulları dünyaya geldi. Yaklaşık yedi yıl süren evlilik, 2006 yılında sona erdi.

İlk evliliğinin ardından Bennu Gerede'nin fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu ile birlikteliğinden 2007 yılında dördüncü oğlu dünyaya geldi.

Gerede, ikinci evliliğini ise 2010 yılında Cem Büyükhanlı ile yaptı. Bu evlilik yaklaşık bir yıl sürdü ve 2011 yılında boşanmayla sonuçlandı.

BENNU GEREDE KİMDİR?

30 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğan Bennu Gerede'nin babası doktor Selçuk Gerede, annesi ise film yönetmeni ve senarist Canan Gerede'dir. Eski büyükelçi ve albay Hüsrev Gerede'nin torunu olan Bennu Gerede, babasının Birleşmiş Milletler'deki görevi nedeniyle çocukluk yıllarını New York'ta geçirdi.

New York'taki Parsons School of Art'ta fotoğrafçılık eğitimi alan Gerede, mezuniyetinin ardından Türkiye'de mankenlik, fotomodellik ve oyunculuk yaptı. Oyunculuğa 1989 yılında TRT'de yayımlanan İz Peşinde dizisiyle adım atan sanatçı, ilk sinema filmi olan Kurt Kanunu ile beyaz perdede yer aldı.

Annesi Canan Gerede'nin yazıp yönettiği Aşk Ölümden Soğuktur filmindeki performansıyla uluslararası festivallerde ödüller kazanan Bennu Gerede, daha sonra ağırlıklı olarak fotoğrafçılık alanındaki çalışmalarıyla tanındı.

Elle, Marie Claire ve Harper's Bazaar gibi dergiler için moda ve portre fotoğrafçılığı yapan Gerede, kadın, beden ve cinsellik temalarını işlediği sanat fotoğraflarıyla da dikkat çekti. 2010 yılında ilk kişisel sergisini açan sanatçı, 2011 yılında kadına yönelik şiddet konulu bir fotoğraf sergisi düzenledi.

2013 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında yer alan Bennu Gerede, 2015 yılında Bennu Yüz 25 adlı kitabını yayımladı. 2017 yılında çocuklarıyla Endonezya'ya taşınan Gerede, yaklaşık iki yıl Bali Adası'nda yaşadıktan sonra yeniden Türkiye'ye döndü.