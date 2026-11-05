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Benfica Lech Poznan maçı hangi kanalda, Benfica Lech Poznan nereden CANLI izlenir?

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Benfica Lech Poznan maçı hangi kanalda, Benfica Lech Poznan nereden CANLI izlenir?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz devi Benfica, yarın akşam sahasında Polonya temsilcisi Lech Poznan'ı konuk edecek. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Benfica, iç saha avantajını kullanarak Lech Poznan karşısında 3 puan hedefliyor. Polonya ekibi ise zorlu Lizbon deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Benfica Lech Poznan maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

BENFICA LECH POZNAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica Lech Poznan maçı, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 1'in yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

BENFICA LECH POZNAN NEREDEN CANLI İZLENİR?

Benfica Lech Poznan maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 1 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

BENFICA LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN?

Benfica Lech Poznan maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

BENFICA LECH POZNAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Lech Poznan maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 1 üzerinden canlı takip edebilecek.

BENFICA LECH POZNAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ile Lech Poznan arasındaki karşılaşma, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Estádio da Luz'da oynanacak. Ev sahibi Benfica, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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