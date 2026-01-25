Haberler

Benfica Estrela maçı hangi kanalda, Benfica Estrela maçı nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Portekiz Liga NOS'ta Benfica ile Estrela kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Peki Benfica – Estrela mücadelesi hangi kanalda ekranlara gelecek ve canlı yayın nereden izlenebilecek?

Benfica ile Estrela arasındaki Portekiz Liga NOS karşılaşması futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluşu, maç saati bilgilerini ve müsabakanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Benfica – Estrela maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme seçenekleri neler?

BENFICA – ESTRELA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz Liga NOS'ta oynanacak Benfica – Estrela karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA – ESTRELA MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Benfica – Estrela maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyenler, karşılaşmayı platformun uydu yayını ve dijital yayın seçenekleri aracılığıyla takip edebilecek. Yayın, şifreli olarak izlenebilmektedir.

BENFICA – ESTRELA MAÇI TIVIBU SPOR 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 2, Benfica – Estrela mücadelesini canlı yayınlayacak bir diğer kanal olacak. Karşılaşma, Tivibu 79. kanal üzerinden ve internet yayını aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilecek.

BENFICA – ESTRELA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Benfica ile Estrela arasındaki Portekiz Liga NOS karşılaşması, 25 Ocak Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

BENFICA – ESTRELA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

BENFICA – ESTRELA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Liga NOS kapsamında oynanacak Benfica – Estrela karşılaşmasına, Lizbon'da bulunan Estádio da Luz Stadyumu ev sahipliği yapacak.

