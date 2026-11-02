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Benfica Alverca hangi kanalda, Benfica Alverca nereden CANLI izlenir?

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Benfica Alverca hangi kanalda, Benfica Alverca nereden CANLI izlenir?
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Portekiz Ligi'nde Benfica, bu akşam sahasında Alverca'yı ağırlayacak. Portekiz futbolunun devlerinden Benfica'nın mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Benfica, iç saha avantajını kullanarak Alverca karşısında 3 puan hedefliyor. Alverca ise zorlu Lizbon deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Benfica Alverca maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

BENFICA ALVERCA HANGİ KANALDA?

Benfica Alverca maçı, beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 4, Digiturk'te 80. kanaldan izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

BENFICA ALVERCA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Benfica Alverca maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı beIN Sports 4 üzerinden takip edebilecek. Kanal şifreli yayın yaptığı için maçı izleyebilmek adına beIN Sports aboneliği gerekiyor. Kanalların internet üzerinden yaptığı yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

BENFICA ALVERCA MAÇI NE ZAMAN?

Benfica Alverca maçı bugün, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Portekiz Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

BENFICA ALVERCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Alverca maçı, Türkiye saatiyle 23.15'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren beIN Sports 4 ekranlarından canlı takip edebilecek.

BENFICA ALVERCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ile Alverca arasındaki karşılaşma, Lizbon'daki Estádio da Luz'da oynanacak. Ev sahibi Benfica, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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