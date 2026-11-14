Ben Sana İnanıyorum Full HD izle! Ben Sana İnanıyorum tek parça nereden, nasıl izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filmi, 13 Kasım 2026'da sinemaseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği komedi türündeki yapım, oyuncu kadrosu ve avukat Mahsun'un yeraltı dünyasına uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Filmi izlemek isteyenler ise "Ben Sana İnanıyorum Full HD izle", "Ben Sana İnanıyorum tek parça nereden izlenir?" ve "Ben Sana İnanıyorum İnternetten hangi platformda yayınlanıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte filmin konusu, oyuncu kadrosu, süresi ve izleme seçenekleri…

BEN SANA İNANIYORUM NEREDEN İZLENİR?

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum, 13 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'deki sinema salonlarında gösterime girdi. Film, şu an için Netflix, Disney+, Prime Video veya diğer dijital yayın platformlarında izlenebilen bir yapım olarak listelenmiyor. Dolayısıyla filmi internet üzerinden Full HD ve tek parça halinde izlemek isteyenler için açıklanmış resmi bir dijital yayın seçeneği bulunmuyor.

BEN SANA İNANIYORUM FUL HD İZLE!

Filmi yasal olarak izlemek isteyenler, sinema salonlarının güncel seans programlarını ve bilet satış sayfalarını kontrol edebilir. Dijital platformlarda yayınlanacağı tarih konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BEN SANA İNANIYORUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Komedi türündeki film, kariyerinde yükselmek ve saygın müvekkiller edinmek isteyen avukat Mahsun'un beklenmedik olaylar sonucunda kendisini yeraltı dünyasının içinde bulmasını konu alıyor.

Mesleki hayatını düzene sokmayı ve daha varlıklı müşterilere ulaşmayı hedefleyen Mahsun, eniştesi Sabri'nin tavsiyesi üzerine internete reklam veriyor. Ancak beklediği müşteriler yerine karşısına yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden Mümin çıkıyor.

Parasını ve gücünü kaybeden, ev hapsi cezasıyla serbest bırakılan Mümin'in kalacak yeri olmayınca Mahsun'un hayatına dahil olmasıyla olaylar farklı bir boyuta taşınıyor. Bir anda kendisini tehlikeli ilişkilerin ortasında bulan avukat Mahsun, hem Mümin'den kurtulmaya hem de zarar gören mesleki itibarını yeniden kazanmaya çalışıyor.

BEN SANA İNANIYORUM OYUNCU KADROSU

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde Mahsun Karaca yer alıyor. Oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mahsun Karaca

Mahir İpek

Levent Ülgen

Mine Kılıç

Gürhan Altundaşar

Gülhan Tekin

Murat Öner

Şiva Behrouzfar

Filmde Mahsun Karaca avukat Mahsun karakterini canlandırırken, Levent Ülgen ise Mümin karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

BEN SANA İNANIYORUM FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filminin süresi 104 dakika, yani yaklaşık 1 saat 44 dakika olarak açıklanıyor. Komedi türündeki yerli yapım, 16 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun olarak sınıflandırıldı.

BEN SANA İNANIYORUM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de vizyona girdi. 2026 yapımı filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlenirken senaryosunu Cihan Talay ve Beste Bilir kaleme aldı.

Filmin yapımcılığını MGX Film ve Safe Yapım üstlendi. Dağıtımı ise Global Pictures tarafından gerçekleştirildi.

BEN SANA İNANIYORUM FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Filmin senaryosu Cihan Talay ve Beste Bilir imzası taşıyor. Türkiye yapımı komedi filminin dağıtımını Global Pictures gerçekleştiriyor.