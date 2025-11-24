Belis Kılıçarslan kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Belis Kılıçarslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, 2025 sezonuyla ekranlara geri döndü. Yarışmaya katılan Belis Kılıçarslan, özgün tavırları ve kararlı duruşuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Programdaki yerinin yanı sıra özel hayatı ve mesleği de merak konusu oldu. Belis Kılıçarslan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

BELİS KILIÇARSLAN KİMDİR?

Belis Kılıçarslan, Kanal D'nin popüler yarışması Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün 2025 sezonunda izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacılarından biridir. Gerçek aşkı bulmak için programa katılan Kılıçarslan, yarışmadaki özgüveni, kararlı duruşu ve samimi tavırlarıyla kısa sürede öne çıkmıştır. Moda ve sosyal yaşam kültürüne ilgisi bulunan Belis, yarışmada hem duygusal hem de karakter olarak güçlü bir profil sergiliyor.

BELİS KILIÇARSLAN KAÇ YAŞINDA?

Belis Kılıçarslan, 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen olgun ve net tavırlarıyla dikkat çekmektedir.

BELİS KILIÇARSLAN NERELİ?

Aslen Adanalı olan Belis Kılıçarslan, yaşamının bir dönemini Milano'da geçirerek farklı bir kültürel deneyim kazanmıştır. Yarışmaya İstanbul'dan katılarak hayatını burada sürdürmektedir.

BELİS KILIÇARSLAN NE İŞ YAPIYOR?

Belis Kılıçarslan, moda ve sosyal medya alanlarında ilgisi bulunan bir isimdir. Milano'da geçirdiği süre boyunca tarzını geliştirmiş ve Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da yaşamını sürdürerek özel sektörde çeşitli projelerde yer almıştır. Yarışmada ise kişiliği ve duruşu ile izleyicilerin dikkatini çeken bir karakter olarak öne çıkmaktadır.