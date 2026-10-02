Belçika Türkiye tek maç mı, rövanşı var mı? Belçika Türkiye rövanş ne zaman, nerede oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta zorlu bir başlangıç yapan millilerimiz, bu akşam Belçika deplasmanında ilk puanlarını arayacak. Liege'deki karşılaşma, grup sıralaması açısından büyük önem taşırken, iki ekibin bu sezon yeniden karşı karşıya gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu. Uluslar Ligi'nde grup maçlarının iç saha ve deplasman şeklinde oynanması, rövanş karşılaşmasını gündeme taşıdı. Peki, Belçika- Türkiye rövanş maçı ne zaman, hangi şehirde oynanacak? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

BELÇİKA-TÜRKİYE TEK MAÇ MI?

Hayır, Belçika ile Türkiye arasındaki eşleşme tek maçtan oluşmuyor. UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşamasında takımlar, gruptaki her rakipleriyle biri iç sahada, diğeri deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşıyor. Bu nedenle millilerimiz, Belçika ile bu akşam Liege'de oynayacağı maçın ardından aynı sezon içinde bir kez daha karşı karşıya gelecek.

BELÇİKA-TÜRKİYE RÖVANŞI VAR MI?

Evet. Liege'deki karşılaşmanın rövanşı, Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak. Grup aşamasında toplam altı maç oynanan Uluslar Ligi'nde, Türkiye-Belçika rövanş mücadelesi grubun beşinci maçı olarak takvimde yer alıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Belçika arasındaki rövanş karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin saat 20.00'de başlaması planlanıyor. Maç saatinde ya da tarihinde yapılabilecek olası değişiklikler için UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA RÖVANŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rövanş mücadelesinde ev sahibi Türkiye olacak. Ancak karşılaşmanın hangi şehirde ve hangi stadyumda oynanacağına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Millilerimizin gruptaki ilk iç saha maçlarını Kocaeli ve Bursa'da oynadığı düşünüldüğünde, Belçika maçının hangi şehre verileceği de merak konusu. Stadyum bilgisinin önümüzdeki günlerde TFF tarafından duyurulması bekleniyor.

BU AKŞAMKİ BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rövanş öncesindeki ilk karşılaşma, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadele, Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşamki karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor. Maç ayrıca ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edilebilecek. Azerbaycan'da ise mücadele CBC Sport ekranlarından, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayınlanacak.

İKİ MAÇ DA GRUP SIRALAMASI İÇİN KRİTİK

Gruptaki ilk iki maçından puan çıkaramayan millilerimiz için Belçika ile oynanacak iki karşılaşma da büyük önem taşıyor. Bu akşam Liege'den alınacak olumlu bir sonuç, 12 Kasım'daki rövanş öncesinde ay-yıldızlılara moral ve avantaj sağlayabilir. Kendi seyircisi önünde oynanacak rövanş maçı ise grupta sıralamayı belirleyecek kilit mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor.