Belçika Senegal maç sonucu: Belçika Senegal maçı kaç kaç bitti? Belçika üst tura çıktı mı, Senegal elendi mi?

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika ile Senegal, Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadelede futbolseverlere büyük heyecan yaşattı. Normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada kazanan uzatma dakikalarında belli oldu. Son anlarda kazanılan penaltıyı gole çeviren Belçika Senegal maçı kaç kaç bitti? Belçika üst tura çıktı mı, Senegal elendi mi? Detaylar...

BELÇİKA SENEGAL MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadelede Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümüne taşınan mücadelede Belçika, 120+5. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Böylece Belçika, Dünya Kupası'nda yoluna devam eden taraf olurken Senegal turnuvaya veda etti.

Maçın gol perdesi 25. dakikada Senegal adına Habib Diarra ile açıldı. İkinci yarının 51. dakikasında Ismaila Sarr farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Belçika ise karşılaşmanın son bölümünde etkili oldu ve bulduğu gollerle skoru eşitledi. Uzatma dakikalarında gelen penaltı golü ise mücadeleyi Belçika lehine sonuçlandırdı.

BELÇİKA SENEGAL MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmada Belçika'nın galibiyetini getiren goller şu isimlerden geldi:

86. dakika: Romelu Lukaku

89. dakika: Youri Tielemans

120+5. dakika (Penaltı): Youri Tielemans

Senegal'in gollerini ise şu futbolcular kaydetti:

25. dakika: Habib Diarra

51. dakika: Ismaila Sarr

Belçika, maçın son dakikalarında bulduğu iki golle normal sürede skoru 2-2'ye getirirken, uzatma dakikalarının son bölümünde kazanılan penaltıyı Youri Tielemans'ın gole çevirmesiyle mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

BELÇİKA ÜST TURA ÇIKTI MI?

Evet. Belçika, Senegal'i uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Bu sonucun ardından Belçika, son 16 turunda ABD ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Senegal ise Son 32 Turu'nda aldığı bu mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etti.