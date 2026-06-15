Belçika Mısır maçı nerede, hangi statta oynanıyor, Lumen Field Stadyumu stadı kaç kişilik? Belçika Mısır maçı hangi şehirde, hangi ülkede oynanıyor?

“ Belçika Mısır maçı hangi ülkede, hangi şehirde oynanıyor?” sorusu da yoğun şekilde araştırılıyor. Dev mücadele Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), Seattle şehrinde yer alan Lumen Field Stadyumu’nda oynanırken, stat yaklaşık 68 bin kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

BELÇİKA – MISIR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Belçika ile Mısır arasındaki karşılaşma futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçın yayın bilgileri de netleşirken, karşılaşmanın TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

BELÇİKA – MISIR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverler Belçika – Mısır maçını TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını ile de maç canlı takip edilebilecek.

BELÇİKA – MISIR MAÇI NE ZAMAN?

Belçika ile Mısır arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverler bu tarihi mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.

BELÇİKA – MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu karşılaşma saat 22:00’de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki ekip de grupta avantaj sağlamak için sahaya çıkacak.

BELÇİKA – MISIR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, ABD’nin Seattle kentinde bulunan Lumen Field Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyum, Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Lumen Field Stadyumu kaç kişilik?

Şu anda 2026 FIFA Dünya Kupası için Seattle Stadyumu olarak bilinen Lumen Field , Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinin Seattle şehrinde bulunan çok amaçlı bir stadyumdur .

Kapasite : 68.740