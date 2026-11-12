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Bekir Kayabaşı neden öldü? Bekir Kayabaşı kimdir?

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Bekir Kayabaşı neden öldü? Bekir Kayabaşı kimdir?
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İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan iş insanı Bekir Kayabaşı, yaşadığı villada ölü bulundu. Vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlanan Kayabaşı'nın ölüm nedeni araştırılırken, olayın ayrıntıları ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Bekir Kayabaşı neden öldü? Bekir Kayabaşı kimdir? Detaylar haberimizde.

İzmir'in Urla ilçesinde 72 yaşındaki iş insanı Bekir Kayabaşı, yaşadığı villada ölü bulundu. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olduğu belirtilen Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandı. Olayın ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Peki, Bekir Kayabaşı neden öldü? Bekir Kayabaşı kimdir? Detaylar...

BEKİR KAYABAŞI NEDEN ÖLDÜ?

İzmir'in Urla ilçesinde villasında ölü bulunan Bekir Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izler tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kayabaşı'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi. Kayabaşı'nın ölümüne ilişkin kesin neden hakkında paylaşılan bilgilerde henüz bir açıklama yer almadı.

BEKİR KAYABAŞI KİMDİR?

Bekir Kayabaşı, 72 yaşında ve tekstil ile konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan iş insanıydı. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Kayabaşı, İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu.

BEKİR KAYABAŞI NEREDE BULUNDU?

Bekir Kayabaşı, İzmir'in Urla ilçesine bağlı İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu. Olayın ardından cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BEKİR KAYABAŞI'NIN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLDİ?

Bekir Kayabaşı'nın cenazesi, Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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