Beinsport tek maç satın alma var mı, TOD TV GS FB derbi Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma paketi var mı, kaç TL?

Süper Lig’in en kritik karşılaşmalarından biri olan Galatasaray–Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, yayın seçenekleri de gündemin üst sıralarında yer alıyor. Taraftarlar, Galatasaray–Fenerbahçe derbisi için tek maçlık izleme paketi olup olmadığını sorgularken, beIN Sports platformunun sunduğu üyelik modelleri yeniden tartışma konusu oldu. Tek maç satın alma mümkün mü, yoksa tüm maçlar için paket aboneliği mi gerekiyor?

TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi için “tek maç satın al” seçeneği 2026 yılında da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle son dakikada karar veren taraftarlar, karşılaşmaya kısa süre kala bile bu özelliği aktif ederek maçı istedikleri yerden izleyebiliyor. Digiturk çatısı altında sunulan TOD TV paketleri sayesinde, yalnızca derbiye özel satın alma işlemiyle Galatasaray–Fenerbahçe mücadelesine erişim sağlanabiliyor.

TEK MAÇ SATIN ALMA NASIL YAPILIR?

Tek maç satın alma işlemi hem online platformlar hem de müşteri hizmetleri üzerinden hızlıca gerçekleştirilebiliyor. beIN Sports ekranlarında yayınlanan karşılaşmaları izlemek isteyen kullanıcılar, farklı satın alma seçeneklerinden yararlanabiliyor. Süper Lig maçlarını izlemek isteyenler, internet üzerinden TOD paketleriyle tek maç erişimi sağlayabilir ya da televizyon üzerinden “İzle-Öde” seçeneğini kullanabilir.

DİGİTURK UYDU ÜYELERİ İÇİN İZLE-ÖDE SİSTEMİ

Evinde Digiturk uydu kutusu bulunan aboneler için tek maç satın alma oldukça pratik bir şekilde yapılabiliyor. “İzle-Öde” sistemi sayesinde kullanıcılar sadece derbiye özel ödeme yaparak yayını anında açtırabiliyor. İşlem, Digiturk’ün online işlemler sayfasından ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Satın alma sonrası karşılaşma, Taraftar kanalları üzerinden izlenebiliyor. Fiyatlandırma ise kullanıcının mevcut paketine göre değişiklik gösterebiliyor.

TOD TV PAKETLERİ VE GÜNCEL FİYATLAR 2026

Uydu yayınına sahip olmayan ve maçı internetten takip etmek isteyenler için TOD TV paketleri öne çıkıyor. 2026 itibarıyla Süper Lig’i kapsayan farklı abonelik seçenekleri bulunuyor. Aylık taahhütsüz paketler, sezonluk avantajlı kampanyalar ve sadece takım bazlı sunulan taraftar paketleri, kullanıcıların bütçesine göre tercih edilebiliyor. Bu paketler sayesinde yalnızca derbiyi değil, sezon boyunca tüm önemli karşılaşmaları izlemek mümkün hale geliyor.