beIN Sports 1 CANLI izle! Galatasaray Fenerbahçe full HD donmadan beIN Sports 1 kesintisiz nasıl izlenir?

Saat 21.30’da başlayan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’in attığı iki golle karşılaşmada 2-0 önde. Maç şifresiz değil; derbiyi izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İşte beIN Sports 1 yayınını kesintisiz izlemenin yolları.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 2-0 önde. Sarı-kırmızılıların iki golünü de Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı golcü, ilk golünü Barış Alper Yılmaz’ın asistinde attı. Karşılaşma devam ediyor.

BEIN SPORTS 1 CANLI NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Digiturk abonesi olan futbolseverler, derbiyi bu kanal üzerinden televizyondan izleyebiliyor.

BEIN SPORTS 1 İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

beIN Sports 1 yayınını internet üzerinden izlemek isteyen abonelerin, beIN Sports’un resmi dijital platformu TOD’u (eski adıyla beIN CONNECT) kullanması gerekiyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda TOD uygulaması ya da internet sitesi üzerinden giriş yaparak canlı yayına ulaşmak mümkün.

DİJİTAL PLATFORMDA ERİŞİM SORUNU

Derbinin başlamasıyla birlikte bazı kullanıcılar, TOD’a erişimde sorun yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Kullanıcıların bir kısmı uygulamanın açılmadığını, bir kısmı ise yayının yüklenmediğini ya da donduğunu dile getirdi. Sorunun nedenine ilişkin yayıncı kuruluştan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uydu aboneliği bulunan kullanıcılar için televizyon yayını en kesintisiz seçenek olarak öne çıkıyor.