HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) Birinci Dairesi tarafından 29 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan 966 sayılı adli yargı kararnamesi kapsamında Antalya Cumhuriyet Savcısı Behçet Tufan Turan, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine atanmıştır. Peki, Behçet Tufan Turan kimdir? Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Behçet Tufan Turan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE ATANAN BEHÇET TUFAN TURAN KİMDİR?

Söz konusu kararname ile adli yargı mensuplarını kapsayan toplam 34 hakim ve savcının görev yeri değiştirilmiş, birçok kritik adli pozisyonda yeni görevlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda Antalya Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Behçet Tufan Turan’ın yeni görev yeri Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği olmuştur.

BEHÇET TUFAN TURAN KAÇ YAŞINDA?

Behçet Tufan Turan’ın yaşı hakkında kamuya açık resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

BEHÇET TUFAN TURAN NERELİ?

Behçet Tufan Turan’ın memleketi veya doğum yeri hakkında kamuya açık resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

HSK BİRİNCİ DAİRESİ 29 NİSAN 2026 ATAMA KARARNAMESİ DETAYLARI

HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan ve kurumun internet sitesinde ilan edilen 966 sayılı adli yargı kararnamesi ile adli yargı teşkilatında kapsamlı görev değişiklikleri yapılmıştır.

Kararname kapsamında Adalet Bakanlığı, bölge adliye mahkemeleri ve çeşitli cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan hakim ve savcılar farklı görevlere atanmıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Yapılan Atamalar

Kararname ile birçok isim Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmiştir. Bu kapsamda:

Adalet Bakanlığı İç Denetçisi Seyit Ahmet Alperen Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Fettah Çavuş Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Tahsin Mutlu Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Kenan Uzun Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Yurdagül Keskin Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hakan Yelek Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Menemen Cumhuriyet Savcısı Yasin Yıldırım Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Hanak Cumhuriyet Savcısı Rezzan Yıldız Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirilmiştir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı VE BAŞSAVCIVEKİLLİĞİ ATAMALARI

Kararname kapsamında Antalya adliyesini ilgilendiren çok sayıda görev değişikliği yapılmıştır:

Antalya Cumhuriyet Savcısı Behçet Tufan Turan Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmıştır.

Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmıştır.

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Gürkan Kütük Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Arıcıgil Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kuşak Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmıştır.

Mehdi Özçoban Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmıştır.

DİĞER ADLİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Kararname kapsamında ayrıca farklı illerde birçok hakim ve savcının görev yeri değiştirilmiştir:

Zümra Yılmaz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Pınar Şafak Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına atanmıştır.

Adnan Korkmaz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Özgür Kuzulu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Ali Canbolat Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Osman Elma Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Yaşar Tanrıverdi Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Zübeyde Dalgülge Şengül Antalya Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Merve Özcan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atanmıştır.

Osman Can Gaziantep Hakimliğine atanmıştır.

Çağdaş Özer Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Beyhan Karakaşlı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Doğancan İnce Antalya Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Hilmi Kahveci Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır.

Özlem Parlar Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Yasir Aksoy Antalya Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Rezzan Yıldız Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmıştır.

Batuhan Kılınç Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştır.

Yunus Emre Özdemir Antalya Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.

Alperen Kiziroğlu Antalya Cumhuriyet Savcılığına atanmıştır.