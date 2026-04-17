Türkiye yerel siyasetinde uzun yıllar boyunca aktif rol oynayan Behçet Saatcı, özellikle Muğla’nın Fethiye ilçesinde bıraktığı iz ve siyasi çıkışlarıyla dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. 20 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten Saatcı, son olarak İYİ Parti’den istifasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Behçet Saatcı kimdir? Behçet Saatcı İyi Parti'den neden istifa etti? Detaylar haberimizde.

BEHÇET SAATCI KİMDİR?

1957 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğan Behçet Saatcı, eğitim hayatının tamamını Fethiye’de tamamladıktan sonra yükseköğrenim için İstanbul’a gitti. Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1987 ile 1999 yılları arasında Fethiye’de toplu konut sektöründe faaliyet gösterdi. Siyasi kariyerine ise 1999 Yerel Seçimleri ile adım attı.

Belediye Başkanlığı Süreci

1999 Yerel Seçimleri: Milliyetçi Hareket Partisi’nden Fethiye Belediye Başkanı seçildi.

2004 Yerel Seçimleri: Aynı partiden yeniden başkan oldu.

2009 Yerel Seçimleri: Üçüncü kez belediye başkanlığı görevine seçildi.

2013 yılında MHP Genel Merkezi tarafından disipline sevk edilen Saatcı, ardından partiden istifa ederek Demokrat Parti’ye geçti.

2014 Yerel Seçimleri: Demokrat Parti’den yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçildi.

BEHÇET SAATCI İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, İYİ Parti’den istifasını kamuoyuna sert ifadelerle duyurdu. Açıklamasında hem parti yönetimine hem de mevcut siyasi anlayışa yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Saatcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gidenlere kabahat buluyorsunuz. Peki, sizin hiç mi suçunuz yok? Kendinizde hiç mi günah aramıyorsunuz?"

Bu sözleriyle parti içindeki sorumluluk anlayışını eleştiren Saatcı, “başarısızlığın başkalarına yüklenmesi” yaklaşımına tepki gösterdi.

İstifa açıklamasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise şu sözleri oldu:

"Helallik de almam, helallik de vermem. Ankara’da siyasi gücü olmayanın itibarı da olmuyor"

Bu sözleriyle siyasette güç dengelerine vurgu yapan Saatcı, aynı zamanda beklediği vefayı göremediğini ifade etti.