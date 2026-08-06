Behçet Oktay kimdir? Behçet Oktay neden, nasıl öldü?

Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, meslek yaşamı ve 2009 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan hukuki süreç nedeniyle kamuoyunda merak edilen isimler arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Behçet Oktay kimdir?, Behçet Oktay neden gündeme geliyor, Behçet Oktay nasıl öldü? İşte, kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Behçet Oktay'ın yaşamı, meslek hayatı ve ölümüne ilişkin bilgiler.

BEHÇET OKTAY KİMDİR?

Behçet Oktay, 17 Temmuz 1957 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Türk polis teşkilatında uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan Oktay, 1975 yılında Polis Koleji'nden, 1978 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Erzincan, Kars, İstanbul, Afyonkarahisar, Bingöl, Diyarbakır ve Ankara'da görev yaptı. 23. Dönem Özel Harekât Kursu'nu tamamlayan Behçet Oktay, 1994-1997 yılları arasında Diyarbakır'da görev aldı.

1997 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı görevine atanan Oktay, Polis Özel Harekat teşkilatını kuran üç başkandan biri olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Behçet Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'nın sahibidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmayıp bu madalyayı alan tek kişi olarak kayıtlarda yer almaktadır.

BEHÇET OKTAY NEDEN ÖLDÜ?

Behçet Oktay, özellikle 25 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından ölümüne ilişkin süreç nedeniyle kamuoyunda gündeme gelmektedir.

Ölümü hakkında henüz tam karara varılmadığı belirtilirken, olay basına intihar olarak lanse edilmiştir. Ailesi ise cinayet iddiasıyla dava açmış olup, davanın halen devam ettiği belirtilmektedir.

BEHÇET OKTAY NASIL ÖLDÜ?

Behçet Oktay, 25 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da arabasının yanında ölü bulundu.

Paylaşılan bilgilere göre, bulunduğu sırada iman tahtası ve kaburgalarında 9 adet kırık tespit edildi. Adli tıp kayıtlarında, solak olduğu halde başının sağ tarafından vurulduğu bilgisi yer aldı.

Ayrıca silahında parmak izi bulunamadığı ve silahın iki el ateşlendiği belirtildi.

Doğum tarihi 17 Temmuz olmasına rağmen nüfus kaydında doğum tarihi olarak 25 Şubat'ın yer aldığı, bu nedenle basında "Doğum gününde intihar etti." şeklinde haberlerin yer aldığı ifade edildi.

Ailesi, olayın cinayet olduğu iddiasıyla dava açtı. Verilen bilgilere göre söz konusu dava halen devam etmektedir.