Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon SON DAKİKA! Bayrampaşa Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Peki, Bayrampaşa Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı? Detaylar...

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE OPERASYON SON DAKİKA!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Soruşturma, belediye yönetimi ve görevliler ile birlikte bazı şahısları kapsıyor.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonun nedeni, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediye başkanı Hasan Mutlu ve belediyede görevli bazı kamu görevlilerini de kapsıyor.

Soruşturma kapsamında;

Müşteki ve tanık ifadeleri,

Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli ifadeleri,

Teşhis işlemleri ve dijital deliller

yakından incelendi ve yeni şüpheli isimlere ulaşıldı. Bu deliller, soruşturmanın genişlemesine ve operasyona zemin hazırladı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Savcılığın belirlediği 13 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli delillere el konuldu. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, belediye görevleri ve bazı özel bağlantıları üzerinden yolsuzluk ve rüşvet faaliyetlerine karıştığı değerlendiriliyor.