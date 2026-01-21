Haberler

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon SON DAKİKA! Bayrampaşa Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı?

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon SON DAKİKA! Bayrampaşa Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Bayrampaşa Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Peki, Bayrampaşa Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı? Detaylar...

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE OPERASYON SON DAKİKA!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Soruşturma, belediye yönetimi ve görevliler ile birlikte bazı şahısları kapsıyor.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonun nedeni, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediye başkanı Hasan Mutlu ve belediyede görevli bazı kamu görevlilerini de kapsıyor.

Soruşturma kapsamında;

Müşteki ve tanık ifadeleri,

Etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli ifadeleri,

Teşhis işlemleri ve dijital deliller

yakından incelendi ve yeni şüpheli isimlere ulaşıldı. Bu deliller, soruşturmanın genişlemesine ve operasyona zemin hazırladı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon SON DAKİKA! Bayrampaşa Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi, kimler gözaltına alındı?

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Savcılığın belirlediği 13 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli delillere el konuldu. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, belediye görevleri ve bazı özel bağlantıları üzerinden yolsuzluk ve rüşvet faaliyetlerine karıştığı değerlendiriliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler