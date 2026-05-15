Bayramda hava nasıl olacak? 27-30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl?

Kurban Bayramı süresince Türkiye’nin büyük bölümünde sıcak ve kuru hava etkili olacak. Meteorolojik değerlendirmelere göre özellikle batı ve iç bölgelerde hava sıcaklıkları birkaç derece yükselirken, kıyı kesimlerde hafif esintiler hissedilecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK, YAĞİŞ VAR MI?

Kurban Bayramı’nın ilk günlerinden itibaren Türkiye genelinde yaz başlangıcını andıran bir hava tablosu bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin edilirken, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde güneşli günler ağırlık kazanacak. Kuzeybatı kesimlerde yer yer hafif bulut geçişleri görülebilecek olsa da geniş çaplı bir yağış beklentisi bulunmuyor.

BAYRAM'DA İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul’da bayram boyunca sıcaklıkların 20 ila 22 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. 27 Mayıs Çarşamba günü güneşli ve 20 derece olması beklenen kentte, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklıkların 21-22 derece seviyelerinde kalacağı öngörülüyor. 30 Mayıs Cumartesi günü ise yeniden güneşli bir havanın etkili olması bekleniyor. Kent genelinde hafif esintili ve yağışsız bir hava hakim olacak.

ANKARA BAYRAM'DA HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara’da ise bayram süresince daha sıcak bir hava etkisini sürdürecek. 27 Mayıs’ta 21 derece olması beklenen sıcaklığın, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde 24 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Güneşli havanın ağırlıklı olacağı kentte özellikle öğle saatlerinde daha sıcak bir atmosfer hissedilecek. Sabah ve gece saatlerinde ise serinlik devam edecek.

BAYRAM'DA HAVA NASIL OLACAK İZMİR'DE?

İzmir’de ise bayram boyunca yaz havası etkili olacak. Kentte 27 Mayıs’ta 26 derece olması beklenen hava sıcaklığının, bayramın son gününe doğru 29 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Dört gün boyunca güneşli havanın hakim olması beklenen şehirde yağış öngörülmüyor. Sahil şeridinde ise denizden gelen hafif esintinin etkili olması bekleniyor.