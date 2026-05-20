Bayram tatili ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Kurban Bayramında resmi tatil kaç gün?

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil takvimi yeniden en çok merak edilen konular arasında yer aldı. “Bayram tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve resmi tatil kaç gün olacak?” soruları vatandaşların gündemini meşgul ederken, gözler açıklanacak resmi takvime çevrildi. Bayram planı yapanlar ise tarihleri netleştirmek için araştırmalarını hızlandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı 2026 yılı için tatil süreci 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla başlamaktadır. Arife gününden önceki süreçte kamu kurumlarında hazırlıklar sürerken, vatandaşlar da bayram tatili planlarını bu tarihten itibaren şekillendirmeye başlamaktadır.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bayram tatilinin 31 Mayıs 2026 Pazar günü sona ermesi beklenmektedir. Bu tarihin ardından kamu kurumları ve resmi kuruluşlar normal mesai düzenine geri dönmektedir.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılı Kurban Bayramı tatili, 23 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasını kapsadığı için toplamda yaklaşık 9 gün sürmektedir. Bu uzun tatil süresi nedeniyle vatandaşların yoğun şekilde seyahat planlaması yapması beklenmektedir.

KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİNDE RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

Resmi olarak Kurban Bayramı süresi 4 gün bayram günleri ve arife günü yarım gün olmak üzere toplam 4,5 gün olarak uygulanmaktadır. Bu süre dini ve resmi takvim kapsamında standart kabul edilmektedir.

HANGİ KAMU KURULUŞLARI KAPALI OLACAK?

Kurban Bayramı süresince belediyeler, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, tapu ve kadastro müdürlükleri ile adliyeler başta olmak üzere birçok kamu kurumu kapalı olacaktır. Sağlık hizmetlerinde ise sadece acil servisler kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecektir. Bu tarihler arasında bayram günleri idrak edilecek ve resmi tatil süreci uygulanacaktır.