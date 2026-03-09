Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı 2026? Kabine toplantısı bayram tatili uzatıldı mı?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken gözler 2026 yılı resmi takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte bayram tarihleri kesinleşti.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Arife günü yarım gün resmi tatil olarak uygulanacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayacak ve resmi takvime göre üç gün boyunca devam edecek.

Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar gününe denk geliyor. Takvimde yer alan günlere göre Ramazan Bayramı tatili arife gününün yarım günü ile birlikte toplam 3,5 gün sürecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı'nın mart ayına denk gelmesi ve hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle bazı vatandaşlar bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinin tatil ilan edilip edilmeyeceği gündemde yer alıyor.

Bayramın resmi takvimde hafta sonu ile birlikte gerçekleşmesi nedeniyle bu tarihler için herhangi bir resmi tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle mevcut takvime göre bayram tatilinin arife günü ile birlikte kısa süreli bir tatil olarak uygulanması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ, UZAYACAK MI?

2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri ise hafta sonuna denk gelen cumartesi ve pazar günlerinde idrak edilecek.

Bu takvim nedeniyle bayram günleri hafta sonu ile birlikte gerçekleşmiş olacak. Resmi takvimde yer alan bilgilere göre arife günü yarım gün tatil olacak ve bayramın üç günü hafta sonu ile birlikte idrak edilecek.

KABİNE TOPLANTISI BAYRAM TATİLİ KARARI VAR MI?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatili gün sayısı ile ilgili yeni bir karar alınmadı.