Haberler

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayram yaklaşırken "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını merak ediliyor. Hükümetin ve SGK'nın takvimine göre bu yıl bayram ikramiyelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği netleşti. Erken bilgilendirme, maaş ve ikramiye planlaması yapan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Her bayram öncesi gündeme gelen "Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu, bu yıl da vatandaşların gündeminde üst sıralarda. Emeklilerin merakla beklediği ikramiye ödemeleri, bankalara yatırılacak tarih ve saat detaylarıyla sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor. Bayram öncesi ikramiye tarihlerini öğrenmek isteyenler için tüm bilgiler haberimizde.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. 2026 yılı için 4.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, SSK emeklilerinin hesaplarına yatırılmaya başladı. Şimdi gözler Bağ-Kur ve memur emeklilerinin ödeme takvimine çevrildi.

EMEKLİLER İÇİN BAYRAM ÖDEMESİ MARATONU

SSK emeklilerine 4.000 TL'lik ikramiyeler yatırılmaya başlanırken, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ödeme tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Bayram öncesi bu ödemeler, emeklilerin harcamalarını planlaması açısından büyük önem taşıyor.

MEMUR EMEKLİLERİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri için bayram ikramiyesi ödemeleri 19 Mart'ta hesaplara geçecek. Bu tarih, Nisan ayı maaş ödemelerinden önce gerçekleşiyor. Emekliler, bayram öncesi ikramiyelerine ulaşarak hem finansal rahatlama sağlıyor hem de bayram alışverişlerini planlayabiliyor.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİ MEMURLARIN ÖDEME TAKVİMİ

Emekli Sandığı kapsamında maaş alan memur emeklileri, Mart ayı maaşlarını ay başında alıyor. Bayram ikramiyeleri ise 19 Mart'ta hesaplara yatırılacak. Böylece Nisan ayı maaş ödemelerini beklemeden bayram hazırlıklarını tamamlayabilecekler. Nisan maaşları 1-5 Nisan tarihleri arasında ödenmeye devam edecek.

SSK EMEKLİLERİ MART MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHLERİ

SSK emeklilerinin Mart ayı maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri şu şekilde dağıldı:

• 14 Mart: Maaş günü 17-20 olanlar

• 15 Mart: Maaş günü 21-23 olanlar

• 16 Mart: Maaş günü 24-26 olanlar

Bu tarihlerle SSK emeklileri hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini hesaplarında görebildi.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞ VE BAYRAM ÖDEMELERİ

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 25-28 Mart arası yapılmakta. 2026 yılı için ödemeler:

• 17 Mart: Aylık ödeme günü 25-26 olanlar

• 18 Mart: Aylık ödeme günü 27-28 olanlar

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

